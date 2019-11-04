與女模不敵輿論壓力分手　侏儒男星新女友曝光　網民超級羨慕

越南26歲喜劇演員Tran Xuan Tien患有侏儒症，身高僅1.26米，2013年他因為與高1.78米的女模Le Thanh Thao拍拖而成為一時佳話，然而二人未能開花結果，於2016年在輿論壓力下分手。最近Tran Xuan Tien公開與新女友Dang Thi Thu Uyen的合照，隨即引起網民熱議，紛留言稱「超級羨慕」。

Tran Xuan Tien的父親身高1.72米，母親則身高1.68米，但他在小時候生了一場大病，從此停止成長，導致身高僅1.26米，看上去似一個小學生。

雖然身體患有缺陷，但Tran Xuan Tien仍積極面對人生，曾參與演出多部電影，更是一個喜劇團體成員之一。Tran Xuan Tien上節目表演時，還不時拿自己的身高來自嘲，樂觀的個性令他深受觀眾喜愛。

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Tran Xuan Tien在2013年宣布與Le Thanh Thao拍拖，外界大都表示難以置信，並認為只是炒作；同時女方的家人一直非常反對這段戀情，二人最終敵不過輿論壓力，分手收場。

自從失戀後，Tran Xuan Tien就很少分享自己的感情生活，全情投入工作。直到2018年，他突然在社交媒體上公開與新女友Dang Thi Thu Uyen的合照，隨即再度成為網民焦點，紛留言「新女友也很漂亮，很羨慕你的運氣」、「你明明個子不高，為甚麼總能找到漂亮的女朋友呢？」、「他工作努力，性格幽默，只是沒有身高優勢而已」。