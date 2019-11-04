尼亞加拉大瀑布「鬼船」擱淺逾百年　 突被強風暴雨吹翻身

橫跨美加的尼亞加拉大瀑布（Niagara Falls）近日在強風暴雨吹襲下，令一艘原本卡在瀑布頂部、擱淺逾一世紀的鐵駁船（iron scow）「翻身及旋轉」，目前的位置愈來愈接近加拿大，令這艘「鬼船」再度備受關注。

加拿大尼亞加拉公園（Niagara Parks）上周五（1日）在Twitter帖文稱：「昨天（31日）惡劣天氣，令到在瀑布頂激流擱淺逾一世紀的鐵駁船，從原本位置出現明顯的移動。」園方表示將密切監察鐵駁船的移動情況，並認為該船或在新位置「停留數日或數年」不等。

該艘鐵駁船擱淺在尼亞加拉大瀑布是當地人耳熟能詳的故事。據加拿大尼亞加拉公園官網介紹，1918年8月6日，該艘船在距離馬蹄瀑布（Horseshoe Falls）上方約1.6公里位置進行清理淤泥工作時，突然與拖船斷開，船上當時有兩名男子，由於被困淺灘，有隨時被急流衝落瀑布的危險，兩名船員為了減慢船隻漂浮的迅速，情急之下踢開船底卸泥門（bottom dumping door），讓河水湧入船艙，藉以穩住船身。

鑑於事態嚴重，美國海岸警衛隊（U.S. Coast Guard）當年聯同尼亞加拉公園警察局（Niagara Parks Police），以及尼亞加拉大瀑布消防署及警察局（Niagara Falls Fire and Police Departments）採取三方合作營救行動，救援人員曾從附近的發電廠高處向船隻投擲救生索，並一度出動海上救援工具 「馬褲浮標」（Breeches Buoy），圖透過滑動繩索拯救船員，可惜繩索最終打了結，阻礙救援進度。

一戰退伍軍人自告奮勇救船員

幸好，一戰退伍軍人希爾（William Hill Sr）自告奮勇透過繩索滑向船隻，並解開打了結的位置，翌日太陽升起終救出兩名船員然而，現場水流太急，當局一直未能打撈船隻，令它原封不動被卡在岩石間101年，遭浸蝕到變成廢鐵。

尼亞加拉大瀑布位處尼亞加拉峽谷（Niagara Gorge）南端，即是加拿大安大略省（Ontario）和美國紐約州（New York）之間。大瀑布由三個瀑布組成，其中最大的是馬蹄瀑布。