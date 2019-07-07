三峽大瀑布景區宣布暫停營業　稱因上游施工截流

三峽大壩「發生變形並可能潰壩」的消息本月1日開始瘋傳，三峽集團就回應指消息失實，強調大壩並未變形。 不過，三峽大瀑布景區就剛好發通知指，「目前景區已經停止營業了，因為上游建設施工進入的截流階段，所以瀑布斷流了，沒辦法接待遊客。」與傳言時間上的吻合引發聯想。

通知指，三峽大瀑布景區上游建設施工，導致瀑布斷流。（北京頭條）

一份湖北宜昌三峽大瀑布景區上周五（5日）發布的通知顯示，因上游建設施工進入截流階段，導致瀑布斷流，景區從7月6日起停業至7月13日，期間將暫停接待遊客，恢復營業時間另行通知。在暫停營業期間，景區將暫停接待年卡遊客。

資料顯示，三峽大瀑布原名白果樹瀑布，被譽為「中國十大名瀑」的第4大瀑布，是國家4A級旅遊景區。

另一方面，三峽大壩日前傳出已經變形，但三峽集團負責人很快回應強調，網傳Google地圖上的衛星圖片，是通過拍攝的多張圖片，結合地理座標等資訊，經過拼接修正後生成，與事實不符。

三峽集團周日（7日）正式回應大壩變形傳聞，表示大壩運行以來的監測資料表明，各建築物工作性態正常，截至2019年4月，壩基累計垂直位移在1.45-26.69毫米之間，工程運行安全可靠。

（綜合報道）