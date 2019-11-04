台東驚現「屎魔法師」？CCTV直擊台男於仙草店外「施法」網友譁然

台東市中華路二段一家燒仙草舖，日前晚上遭一名年約20來歲男子在攤位地板上拉了兩坨屎，過程都被監視器錄下來，隔日中午黃姓女業者準備營業時發現氣炸了，她將影片PO上Facebook「台東大小事」，網友譁然，有人批「這跟野狗沒兩樣」。

一名少年於台東仙草店外大便。（Facebook@台東大小事）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

黃姓女店家說，不認識隨地拉屎的年輕人，未與人結怨，研判當事人可能便意太急，路過她的攤位，就躲到攤位後方，連拉了兩坨屎，但作生意用的折疊桌沾到不屎，且晚上有流浪貓狗誤踩，腳沾了屎，在攤位旁走動，早上地板上都好幾處沾屎的貓狗腳印，真的很噁心，雖然主攤位沒影響，但還是害她當天沒心情作生意。黃姓店家說，這年輕人可能急了，但附近就有便利商店，不懂為何不到超商借廁所，這樣隨地拉屎真的很糟糕，噁心死了，由於太臭了，店員掃完大便，就把掃帚丟了。

CCTV直擊台男於仙草店外「施法」▼▼▼

+ 5 + 4 + 3

黃姓女店家說，警方事後有來關心，也複製的監視畫面，她希望這位年輕人能出面道歉，買一支掃帚還她，她就撤告。有網友批「這跟野狗沒兩樣」、有網友留言「狗還會蓋沙」、「水準超低跟不要臉」，有人好奇「這是哪來的鬼習慣」。

延伸閱讀：

史上最佳電影Top 10！看《小丑》經典台詞學英文

從佛珠賣到十字鏈 宏碁橫掃宗教市場秘訣

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】