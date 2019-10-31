台女星慘變「爆眼女」！遭兒子擊中左眼穿窿反自責：無法好好陪他

陳仙梅婚後育有兩子，不過由於老公常在外地工作，所以她常要一打二，帶著兩個兒子過著偽單身的生活，最近碰上萬聖節本已規劃好，要與兒子一起參加學校萬聖節活動，但卻發生意外，讓她的萬聖節慘變黑暗日。

陳仙梅日前慘被兒子「插爆眼」。（FB@陳仙梅）

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陳仙梅30日在Facebook透露，凌晨要幫兒子蓋被子，不料兒子手一揮，竟剛好插到她眼球，而且不是那種擦邊球，是插的很深，她忍痛到早上八點送完孩子上學後，就趕緊到醫院掛急診，看完後又急衝到學校，本來她也訂好服裝，要與孩子同樂，最後只能放棄，她被檢查出眼球破了個大洞，醫師讓她戴上幫助長皮的隱形眼鏡，但是「分分秒秒像針在刺眼球」，在學校她只能撐起笑容，閉著眼與兒子拍照。陳仙梅還附上自己眼睛腫起來的照片，她還自責不能好好陪孩子參加活動，也表示媽媽「是辛苦的一個職業，沒薪水又高風險？還心甘情願」，看來當媽媽是會有「職業傷害」。

陳仙梅的兒子非常可愛。（FB@陳仙梅）

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