【雙11】淘寶梳化200人仔有找　香港買家拆開一睇即嚇倒

淘寶淘寶，淘來的就一定是寶？不少香港人愛到淘寶網購物，惟也要小心質量。有香港網民在facebook專頁分享，指淘寶的一款平價梳化，看來不俗但打開後卻發現嚇人真相，當中填充物看來十分劣質，提醒大家小心中伏。不少網民直指該梳化200元人民幣就有找，質量欠佳十分正常。

【淘寶中伏#買梳化】樓主打開梳化，可見質量一般。（「淘寶開心share」圖片）

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愈來愈多香港人會在淘寶購買傢俬，貪款式多價錢便宜，確有人淘到好貨引來網民葡萄，惟質量問題卻仍令人擔心，有網民在fb專頁「淘寶開心share」分享多張圖片，顯示一張梳化的內部填充物情況，可見當中的棉花分布不均，海棉也髒髒的出現黑點，橡膠位置也有裂縫，看來品質欠佳。

樓主指梳化稱可拆洗，才發現當中的填充物質量欠佳，她又同時上載店家推銷的產品照，可見對比明顯，單看照片會覺得品質不俗，而價錢也十分吸引，不過196元人民幣（219港元），有其他買家分享截圖也大讚好看，與樓主評價完全不同。

也有人認為其實在港購買也可能買到中國貨，而淘寶買家只要小心選擇也可免中招，例如選價錢較高或聲稱出口質量的，再多看評價會較有保障。

網民看到照片後，直指其實不少淘寶傢俬都同樣是「得個樣」，又指「一分錢一分貨」，單看價錢就應對梳化質量有一定心理準備，「呢啲價錢畀啲濕濕碎碎頭頭尾尾棉花，都好過畀黑心棉」，有人則稱怕怕，擔心會因產品有問題而惹來皮膚病，認為貼身用品還是可免則免。

淘寶係開心，但都要注意有好多嘢並唔適合網購㗎！

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