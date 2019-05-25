【淘寶中伏】連登仔買耳機套錯尺寸　原來係賣家唔識用間尺勁爆笑

淘寶購物方便之餘價格相宜，但不時會搞出大頭佛。最近有網民於淘寶網購買一個海綿耳機耳套，不過收到的耳套尺寸有誤，由原本購買的4.5mm變成4mm，於是與賣家溝通聯絡。詎料該名網民發現，賣家並非不慎發錯貨，或是故意博大霧，而是他根本不懂得使用間尺量度長度，發錯貨是認知問題！

連登仔淘寶購買一個耳機耳套，但收到貨之後發現尺寸有錯，於是投訴。（連登討論區圖片）

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樓主的帖文題為「原來而家淘寶要教埋人用間尺」，他上載多張與賣家的對話截圖，其中樓主向賣家表示「你們拿錯貨給我，用不了」，因為他原購買的耳套是直徑4.5mm長，但到手的只有4mm。不過賣家堅持他們沒有錯，「親，這邊確實是4.5的喔」，更上載實際測量圖片。

不過這張測量圖片並沒有解答到樓主的疑問，反而令事件變得更加撲朔迷離，因為圖片中量度的耳套洞直徑，怎麼看都只有4格，即4mm，但賣家卻稱有4.5mm，樓主不禁問他「你是否不懂用直尺？」

樓主淘寶上購買的，是耳機的耳套，因為尺寸不合適而未能使用，投訴時才知道賣家連間尺都不懂得使用。（資料圖片）

最後樓主拿出他一直使用的耳套，再將新買的放在一起比較，再加上一把間尺，說兩個直徑有明顯分別。不過賣家就在圖片上加工，拉出5條直線到間尺的刻度上，反問樓主「這是4嗎？親為什麼我看的是5呢？」

網上不時流傳網購中伏的圖片。

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樓主最終明白真相，原來賣家真的不懂得使用間尺，唯有直指賣家劃的5條直線由第一條開始，刻度分別代表0 mm、1 mm、2 mm、3 mm、4 mm，而非他理解的1 mm、2 mm、3 mm、4 mm、5 mm，因為間尺開始的第一條刻度線是「0」啊！而賣家最終知道自己擺了一個大烏龍，表示會補發一個新貨給樓主。