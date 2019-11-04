「阿叻」陳百祥VS杜汶澤同場論政　港台出預告Po　網民未睇先興奮

反修例運動持續不斷，政府多次出招未能止暴，局面反更見緊張，不少政見人士爭拗不斷，港台節目「視點31」發帖預告周二(5日)邀得演藝界著名藍絲陳百祥，與擺明屬黃絲的杜汶澤同場「談局勢論民情」，即引來網民熱烈關注，堪稱未睇先興奮，帖文僅出20分鐘，已獲近一萬個心情回覆，超級誇張。

香港示威不斷，政府止暴制亂未見起色，演藝界阿叻與杜汶澤論政，令網民期待。（資料圖片）

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香港電台視點31的官方fb，下午公布周二的下午4時30分，邀得陳百祥及杜汶澤同場論政，全程直播，帖文稱「煙霧瀰漫、子彈橫飛場面電影睇得多，不過呢幾個月都一樣喺香港街頭出現，咁嘅局勢，香港人咩心情？我哋請阿澤、阿叻一齊傾下！」

這個節目引來網民極大期待，兩人可說是演藝圈中著名的黃絲藍絲代表，立場涇渭分明，而且二人均出名口才極佳，舌劍唇槍令人期待，近萬個網民心情反應中只有4個嬲嬲，另有近5000個讚好及2600個哈哈，分享更逾2200次，反應超級誇張。

杜汶澤在fb表示，收到利君雅來電時「係有啲緊張」，因對方是他的偶像，他又指最初知同場的是陳百祥，原想say no，因「自己脾氣唔係幾好，怕影響到香港電台一貫健康、持平同中立嘅影像」，但因想支持利君雅才答應出席。

杜汶澤稱看到不少網民估計他會否爆粗甚至動武，但他已應承利君雅「會以禮相待，唔會令佢孭鑊」，所以叫大家死咗條心，他又爆笑稱相信明天或會搶走4點警察記者會收視，又笑言絕不會去錯隔離商台。