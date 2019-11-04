與「阿叻」出席港台節目同場論政　杜汶澤：為利君雅才答應

反修例運動未見平息，港台節目「視點31」今日在facebook專頁發文預告明日（5日）邀得演藝界著名藍絲陳百祥，與擺明屬黃絲的杜汶澤同場「談局勢論民情」。杜汶澤在facebook表示收到主持人利君雅的來電，邀請他出席節目，他坦言收到電話時「有啲緊張」，自言因自己「脾氣唔好」打算拒絕，惟最後決定為利君雅才答應上節目。

港台節目「視點31」發帖預告周二(5日)邀得演藝界著名藍絲陳百祥，與擺明屬黃絲的杜汶澤同場「談局勢論民情」。（港台fb圖片）

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杜汶澤在fb發帖，表示當收到利君雅邀請他出席「視點31」節目時，「我承認我係有啲緊張，因為佢始終係我偶像」。當利君雅告知節目同時邀請了藝人陳百祥，杜汶澤指「問我得唔得，我就話no 喇！」，又稱因「自己脾氣唔係幾好，怕影響到香港電台一貫健康、持平同中立嘅形象」，不過最後因想支持利君雅才答應出席，並多謝陳百祥也應約。

杜汶澤發文表示因利君雅才答應上節目，與陳百祥同場論政。（杜汶澤fb截圖）

杜汶澤稱看到不少網民估計他會否爆粗甚至動武，但他已答應利君雅「會以禮相待，唔會令佢孭鑊，大家死咗條心」他又爆笑稱相信明天或會搶走4點警察記者會收視，又笑言絕不會去錯隔離商台。

（杜汶澤fb）