麻煩客要求講《小魔女DOREMI》咒語先開門　外賣員一招KO網民激讚

外賣程式容許客人留下特別要求的原意是為了方便客人，沒料有人竟會寫下幼稚又無聊的過分要求。台灣早前有外賣員於facebook群組抱怨，指早前接到外賣飲品訂單，客人竟要求到達時說出卡通片《小魔女DOREMI》中的咒語才會開門，後來又指他已讀不回，揚言要給予負評。樓主一怒之下決定直接反擊，帖文一出讓不少網民大讚「做得好」。

台灣有外賣員發文，指遇上一名麻煩客人，竟要求到達時要說出卡通片《小魔女DOREMI》中的咒語才會開門。（fb群組「靠北熊貓」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該名外賣員早前於fb群組「靠北熊貓」投稿發文，直呼：「外送員不是讓你玩的」。他貼出外賣程式中的對話截圖，可見一名客人在外賣的備註欄上寫着：「上樓之後要講開門密碼：霹靂卡霹靂拉拉，波波力那貝貝魯多（沒講不開門）。」

貼出外賣程式中的對話截圖，可見客人在備註欄上要求他到達時要說出卡通片《小魔女DOREMI》中的咒語才會開門。（網上圖片）

除了通關密碼外，該名麻煩客人更私下「加單」，要求外賣員為他購買無糖微冰清茶，樓主指收到訊息時正在駕駛，故未有即時回覆，十多分鐘後，麻煩客人再傳來訊息，指樓主「不看訊息」及「已讀不回」，揚言要給他負評。

樓主一看訊息即怒火中燒，氣得「出大絕」，稱自己先到路邊「慢慢吃個飯」，再把客人的餐點「丟地板」然後向公司回報損壞，直指客人「看來沒被外送員玩過，以為負評得到嗎」。

帖文一出即獲大批網民讚好，直指支持樓主的行為「有時該拒送就拒送，不用太好心」、「辛苦了，遇到無聊當有趣的客人，我覺得做吃的喝的或是外送員都惹不得，要客氣點」。另有同樣任職外賣員的網民貼出類似要求的貼圖，質疑該名客人已非首次提出無理要求，「我怕這奧客有一天被人打」。

（fb群組「靠北熊貓」）