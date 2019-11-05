離奇失蹤3周！ 1噸重「巫師岩」神秘重現美國國家森林

美國亞利桑那州普雷斯科特國家森林（Prescott National Forest）發生離奇失竊案！重達1公噸的著名標誌「巫師岩（Wizard Rock）」上月中神秘消失，疑被人以重型機器偷走，當局一度發聲明呼籲民眾提供消息。至上周五（1日），即「失竊案」發生約3周後，護林員竟於巡查時突見「巫師岩」離奇出現，弔詭的過程令人百思不得其解。

外型美麗又獨特的巫師岩一直是普雷斯科特國家森林的標誌性景點，上月中它竟離奇失竊，至月初又神秘出現。（fb「U.S. Forest Service - Prescott National Forest」圖片）

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外型美麗又獨特的巫師岩本身是塊黑色岩石，石上夾雜白色石美紋路，令它一直成為普雷斯科特國家森林的標誌性景點，吸引不少遊客專程前來「打卡」。不過約3星期前，美國國家森林局發現重達一噸的巫師岩於一夜之間離奇失蹤，懷疑有人以重型機械將它偷走，遂發聲明呼籲各界提供資料。

巫師岩失竊約3周後，護林員竟於巡查時突然發現它離奇出現。（fb「U.S. Forest Service - Prescott National Forest」圖片

巫師岩失竊約3周，下落仍未有消息，至上周五（1日），護林員克勞森（Sarah Clawson）於公園例行巡查時，竟突然發現巫師岩神秘回歸，令她相當驚訝。當局事後再發聲明，表示很高興能找回岩石，「無論是誰帶走了它，最後都有人願意將其歸還給大眾，我們感到很欣慰」。

聲明續指，當局正考慮另覓地點放置巫師岩，讓更多遊客能夠欣賞它的美，同時又提醒民眾，從自然環境中移走岩石、樹木或其他景物前，都必須先獲得許可，否則即屬違法。

事實上，當地國家森林自然景觀離奇失蹤的案件並非首次發生。早於2009年，一顆重80磅的心形花崗岩被離奇偷走，經過當地報章報道後，岩石就被匿名歸還。

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