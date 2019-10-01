女子網購開箱見附送3包「紫色石頭」　價值逾400萬　真相超驚嚇

網購開箱一刻如發現附有贈品，買家多會欣然接受，就算不合用應不太介意。但奧地利一名女子日前與丈夫拆開網購包裹時，發現除了兩件衣服外，還多了3包粉紫色的「石頭」。夫婦將「石頭」拿回郵局，其再轉交警方，檢查後發現「石頭」巿值高達50萬歐元（約427萬港元），但夫婦肯定無福消受，因為那些是搖頭丸毒品，幸好及時交給警方，沒有被誤服或落入不法分子手上。

奧地利一名婦人網購裙子，沒料到開箱時內發現不明石頭，警方調查後證實是市值逾420萬港元的搖頭丸。（奧地利警方提供圖片）

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居於奧地利北部林茨一對58及59歲的夫婦，日前從荷蘭的網店購入兩條裙子，幾天後夫婦悠閒地享受早餐時，兩個包裹送到家門。婦人與丈夫拆開包裹後，發現除了選購的兩條裙外，紙箱內還塞了3大包粉紫色看似石頭的東西。

奧地利警方估計3包毒品原訂要寄往蘇格蘭，惟途中因不明原因與衣服包裹混在一起。示意圖。（資料圖片）

夫婦起初不以為意，以為只是發錯貨，才會送來3包裝飾用的小石頭，但後來愈看愈覺可疑，遂將「石頭」交回郵局，由職員交予警方處理。警方調查後，證實3包小石頭原來是合共24,800粒搖頭丸，估計巿值高達50萬歐元（約427萬港元）。

調查人員在包裹上發現一個位於格拉斯哥的地址，遂聯絡蘇格蘭警方合作調查，估計3包毒品原訂要寄往蘇格蘭，惟途中因不明原因與衣服包裹混在一起。

（英國太陽報）