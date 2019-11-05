沖繩首里城主殿全燒毀　重建募捐3日極速籌逾千萬　連哩數都捐得

位於沖繩那霸市的熱門旅遊景點、亦被列為世界遺產的的古殿首里城於上周四（31日）發生大火，除了燒毀逾400年歷史的正殿、北殿、南殿等6個主要建築物外，更有專家估計約400件文物在大火中亦被一同燒掉。不少當地人亦大嘆可惜。 那霸市有旅遊組織及公司於上周五（1日）發起首里城重建募捐，結果獲得大批日本民眾支持，僅需3日即達標，直至今早更籌得近3億日元。不少網民坦言希望首里城能盡快回復面貌，更向居住在沖繩的市民打氣。

沖繩古殿首里城於上周四（31日）發生大火，沖繩那霸市有旅遊組織及公司亦於上周五發起首里城重建募捐，結果僅需3日即籌到1億日圓（約725萬港元）的目標款項，直至今早更籌得近3億日元。（furusato-tax網站截圖）

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首里城自31日凌晨慘遭大火吞噬，由於火勢猛烈，附近民眾於意外發生一刻亦需在救護人員指示下逃離暫避。不少專家於上周五（1日）視察災後現場，只見一片頹垣敗瓦，包括正殿、北殿和南殿在內的六棟建築物均被大火焚毀，而他們亦估計約400件文物在大火中亦被燒毀。

日本政府已經表明會再次重建，沖繩那霸市有旅遊組織及公司亦於上周五發起首里城重建募捐，大批網民及議員亦於Twitter呼籲其他人捐款，結果僅需3日即籌到1億日圓（約725萬港元）的目標款項。截至今早，總共逾2.2萬人捐出約2.96億日圓（約2151萬港元），足足超額近3倍，非常誇張。

被列為世界遺產的的古殿首里城於上周四（31日）發生大火，今次除了燒毀擁逾400年歷史的正殿、北殿、南殿等6棟主要建築物外，更有專家估計約400件文物在大火中亦被一同燒掉。

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除此之外，亦有沖繩的學生及眾籌組織「Japankuru Funding」於31日發起募捐，本來30萬的目標款項亦同樣超額籌得2417萬日圓（約17.5萬港元）。而日本航空公司則開放旅客上網申請「哩程捐款」，例如3000英里就可捐款3000日圓。

不少網民坦言對於首里城今次大火感到非常痛心，唯有盡綿力幫助沖繩民眾，亦希望首里城盡快回復面貌，「祝願所有人一切安好」、「太慘了，真的很可惜」。

（綜合）