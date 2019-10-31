【日本國寶被焚】首里城深具中國特色　曾是琉球王朝榮耀

被列為日本國寶的沖繩古殿首里城突然起火，正殿、北殿、南殿等全部燒毀；官方網頁指出，首里城是琉球王國在政治、外交和文化各方面感到榮耀的古殿，而其建築特色是融合了中國與日本的築城文化。

首里城建築群與日本其他建築不同，事緣它深受中國建築文化影響，其功能及裝飾元素與北京故宮相似，所以城內不難發現類似中國的建築風格。

首里城的古建築群被指擁有「獨特的建築樣式和高超的的石砌技術」，還有極高的文化及歷史價值，故於2000年獲聯合國教科文組織列入世界遺產。

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正殿建築似北京故宮太和殿

今次被燒毀的正殿原本是琉球國王處理公事和舉行重要儀式的地方，且是沖繩島最大的木結構建築之一，具有鮮明的琉球風格，形態宏偉，色彩鮮豔。正殿的雙層建築與北京故宮的太和殿極相似，161根大柱子，6萬片紅瓦片，加上非常講究的金獅飛龍等多種雕塑，充分的顯示出琉球王朝的輝煌歷史。

首里城在太平洋戰爭的沖繩戰役中曾被燒毀，當局後來進行修復。琉球大學名譽教授高良倉吉曾參與首里城重建工作，他接受NHK訪問時表示，重建工作是許多人的心血結晶，復原的不只是建物，還重現了城內的道具等物件，如今目睹首里城被焚毀，實在無法接受這個事實。