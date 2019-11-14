【12星座愛情】山羊最佛系　巨蟹愛你才管你　邊個星座最大男人？

十二星座是許多人喜歡研究的議題，尤其喜歡和談戀愛這門深奧的學問一起搭配研究，關於哪個星座最得人疼、哪個星座最難搞、哪個星座最適合結婚，哪個星座渣男最多，每個人心中都有一把尺。

今天則要來看看，哪個星座的男子擁有宇宙最強控制慾，有些星座的控制慾很迷人，但有些卻是超煩人！DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，來看看網友心目中十二星座們那讓人瞠目結舌的控制慾展現！

12星座男控制慾大排名（點圖繼續閱讀）↓↓↓

+ 21 + 20 + 19

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年11月02日至2019年11月01日，共兩年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『12星座男的控制慾』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView 香港網路溫度計」授權轉載。】

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