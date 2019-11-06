假裝放行突從後射海綿彈　以色列女警「貪好玩」槍傷手無寸鐵巴人

以巴關係長期繃緊，不時擦槍走火。去年一名以色列女警懷疑「貪好玩」，竟用海綿彈從後射擊一名以為獲放行的巴勒斯坦青年。有人權組織批評，事件突顯以色列根深蒂固的有罪不罰文化，以便當權者長期軍事控制巴勒斯坦。

這宗以警襲巴人事件發生在去年底，以色列電視台13頻道（Channel 13）近日播出事發片段顯示，當日遇襲青年相信是在耶路撒冷外圍的扎伊姆 （al-Zaim）一個檢查站被截查，他神情惶恐，身上未見有拿著任何攻擊性武器，左手只是拿著疑似證件，右手則攜著一個黑色背包。

在場的以色列警員以阿拉伯語大叫：「滾出去！」喝令青年離開；男事主隨即舉高雙手和背包，轉身慢慢走向隧道口。當地傳媒報道，當他漸行漸遠之際，仍然十分驚慌，不時回頭望，期間以警對他大聲呼喝，發出模稜兩可的命令，突然一人向青年背部發射海綿彈，他受傷倒地；對於其受傷程度，外間說法不一，有指男事主傷勢並無大礙，但也有報道稱他身受重傷。

事件曝光後，警方發言人羅森費爾德（Micky Rosenfeld）表示，司法部一年半前已展開調查，以及將涉事的一名女警革職，其他有關警員則遭調職。司法部的聲明稱，當局去年召開了4次聆訊，目前已完成刑事調查工作，將於稍後公佈會否落案控告開槍女警。

事件突顯「有罪不罰」文化

據以色列《國土報》（Haaretz）報道，去年在耶路撒冷治安法庭上，法官佩爾斯基（Elad Persky）形容涉案女警明顯「以一種令人生疑的娛樂手段」襲擊男事主。人權組織B'tselem表示，有關法庭文件反映以色列安全部隊無理傷害巴勒斯坦人，事件同時突顯以色列根深蒂固的「有罪不罰」文化，以便當權者長期軍事控制巴勒斯坦。