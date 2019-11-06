【淘寶中伏】買平底鞋收2隻右腳　賣家對話超爆笑　最後咁樣解決

雖然淘寶「雙11」優惠將至，在網上購物始終要衡量風險。有網民日前在facebook群組分享網購中伏經歷，她在淘寶網購入一對平底鞋，結果意外收到兩隻右腳，善良的她還自嘲「一定係我唔啱，冇備註要左右腳」。她其後更公開與店家客服的爆笑對話，最終大家找到共識解決事件。

【淘寶中伏】香港買家在淘寶網購入一對平底鞋，結果收到兩隻右腳。（fb「淘寶開心share」圖片）

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一名女網民近日在facebook群組「淘寶開心Share」發文，指自己在淘寶網買了一對黑色平底鞋，但卻收到兩隻「右腳」，相當無奈，「等咗好耐，終於收到貨，但呢個係咩玩法」。她在帖文中還貼出上腳試穿照片，笑稱「都冇乜違和感」，又指「一定係我唔啱，冇備註要左右腳」。樓主又公開與賣家的對話，討論退貨方法，但為了不浪費，最後賣家決定再寄兩隻「左腳」來港。

↓↓↓ 與賣家對話 ↓↓↓

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帖文引來一眾網民爆笑，有人指樓主是大好人，竟然自己出錢再拍多對，但有人笑言「留名等最後4隻右腳」。有網民則安慰稱「上腳幾好睇，唔覺着錯」、「我錯重點，我覺得對鞋款幾靚喎」。

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