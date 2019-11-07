日本女生走路突被可愛松鼠仔爬上身　一個舉動令她尷尬又幸褔滿滿

遇到可愛的小動物主動埋身，一般人都難以拒絕。日本女生近日在Twitter分享一次經歷，指在路上偶遇一隻松鼠，牠突然沿着其褲腳爬上來，並在腰間褲頭塞了一粒果實，女生當場傻眼，不明所以，但看到松鼠萌爆眼神，有多尷尬都不得制止牠了。

松鼠突然爬上身連環圖 ↓↓↓

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該女生日前在Twitter貼出數張連環圖，只見一隻松鼠仔走到她跟前，突然快速地爬到其腰部位置，並把勺着的果實放進女生的褲頭，然後爬回地上一臉裝傻的看着她。樓主在帖文中寫道「松鼠把果實埋進我的褲子裏」，雖然對其行為完全摸不着頭腦，但也讓她有滿滿的幸褔感。

帖文隨即引起熱議，近10萬人被松鼠可愛的舉動融化，紛紛讚好。有網民則分析松鼠的行為，「聽說松鼠會把吃不完的收起來，之後忘記埋藏的地方」、「該不會這隻松鼠想在你的口袋裏建造森林吧」、「是在說：『幫我保管到冬天』嗎？」又有人認為樓主被松鼠看中，「這個人可以信任！」

（Twitter「fmis7oz」）

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