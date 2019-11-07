點燃報紙丟化糞池為證明完成工作　印尼男反引起爆炸送院不治

從事任何工作都需要注意安全！印尼一名工人於一間住宅的化糞池工作完畢時，為了證明已經完成工作，竟將點燃的報紙丟到池內，懷疑變相點燃了池內的沼氣並引起爆炸。工人最後被送醫救治，但傷重不治，而屋主就手腕受傷。

從屋內的閉路電視可以看到爆炸的發生過程，原本有兩人在屋內談話，未有事情發生。（YouTube「 KOMPASTV」短片截圖）

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該名工人今年44歲，負責駕駛運輸糞便的貨車，他與同事於周一（4日）上午11時半左右到查貢區（Cakung）的住宅工作，當他完成工作之後他就點燃了一張報紙，再將它丟到池內，向屋主證明他已經完成工作。屋主看到就向他支付薪金，不過數分鐘後化糞池竟然爆炸，甚至將上面的地板都炸爛，司機亦墮到池內。

發生爆炸後的屋內情況。（YouTube「 KOMPASTV」短片截圖）

屋內的閉路電視就清楚顯示，地板上有兩個人在談話，而就在他們談話期間，地間突然漲起，之後穿了一個大洞，並只剩一個人在地面。

印尼科學院的生物氣體研究員塞普丁（Aep Saepudin）認為，爆炸相信是因為化糞池內的廢物因為微生物而進行了一些生物過程，結果就出現多種不同的氣體，包括易燃的沼氣。

（綜合）