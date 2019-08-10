【世界奇聞】閃電擊中民居致化糞池爆炸　馬桶離奇炸到粉碎超嚇人

美國日前發生一宗離奇爆炸事件，佛羅里達州夏洛特縣（Charlotte County）一對夫婦在家中聽到廁所傳來巨響，發現馬桶竟被炸碎，場面十分嚇人。原來當時屋外打雷時擊中後院的化糞池，產生的巨大能量順着污水管釋放，導致馬桶被震碎，幸當時廁所無人，故未有任何傷亡。

女屋主沃德（Marylou Ward）表示，爆炸聲嚇壞了她與丈夫及3隻狗。（新聞影片截圖）

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女屋主沃德（Marylou Ward）表示，周日（4日）屋外打雷時，其家中廁所突然傳來巨響，嚇壞了她與丈夫及3隻狗，「這是我聽過最響亮的聲音，嘭一聲。到廁所查看發現，馬桶碎片濺得到處都是」。他們聞到濃濃的煙味，以為是家中起火，惟往外一看，就發現是化糞池爆炸了。

維修人員指出，爆炸的原因可能是閃電意外燃點化糞池中的甲烷，氣體膨脹的威力透過污水管散開，令馬桶被炸碎。幸當時沃德沒有坐在馬桶上，否則後果不堪設想。而沃德更稱：「以後暴風驟雨的時候，再也不會上洗手間了。」

（紐約時報）