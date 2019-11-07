越押遭圍捕　販毒圖與懷孕妻同上絕路　結果卻非他所料

美國肯塔基州（Kentucky）39歲男子黑爾穆斯（Bart Allen Helmus）與31歲泰國妻子懷絲翠（Sirinapha Wisetrit，音譯），今年7月涉嫌在泰國運毒被捕，最高可被判死刑。兩人周一（4日）上庭應訊時，在看守區制服守衛後逃走；警方周三（6日）在泰國靠近柬埔寨的邊境地區追縱到二人下落，黑爾穆斯在走投無路的情況下，竟欲槍殺懷孕3個月的妻子再吞槍自殺，結果黑爾穆斯傷重不治，而懷絲翠卻奇蹟生還。

警方今年7月突擊搜查黑爾穆斯和懷絲翠的住所，檢獲35安士冰毒、一支手槍、200顆子彈及價值20.5萬泰銖（約5.3萬港元）的現金；黑爾穆斯被指從「暗網」（dark web）訂購毒品，然後轉售給芭堤雅度假村附近的客人。

閉路電視片段顯示，上庭當日黑爾穆斯和懷絲翠戴著腳鐐，突然看守區內犯人與守衛發生打鬥，有人用槍指嚇守衛迫交出鑰匙，黑爾穆斯和懷絲翠離開看守區後登上一輛接應的貨車逃去。

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警方形容二人「極度危險」，並馬上在附近範圍設置檢查站和路障，更通知了美國大使館。兩日後，警方終於在靠近柬埔寨邊境地區的一片甘蔗田裏找到二人下落，並包圍他們；警方相信二人在森林中躲藏了兩日兩夜，當黑爾穆斯知道被包圍時，不但拒絕與警方談判，數度威脅會開槍。最終失控的他先開槍射向懷絲翠，然後再開槍轟頭自殺。

黑爾穆斯在送院大約一小時後身亡，而懷有三個月身孕的懷絲翠則奇蹟生還，目前情況穩定。他們又透露，與這對情侶一起逃走的41歲男子連達（Noi Ton Nintet，音譯）已遭到拘捕，當時他僅身穿內褲，而另一名涉嫌為二人提供槍械並協助其逃走的20歲男子亦已被捕。

警官布拉蘭（Hiran Burana）稱，疑犯用來逃走的車子，以及當時接走他們的貨車都已被尋回，「所有（疑犯）情況穩定後都會被問話，任何協助他們逃走的同黨亦將被我們拘捕，並接受懲罰。」