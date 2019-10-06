逃獄17年隱居深山洞穴　內地六旬逃犯遭警方無人機發現終落網

無人機是近年的科技潮物，除了作為拍攝工具外，更成為各行各業的好幫手。內地一名六旬男子17年前於監獄勞改期間逃脫，多年來為避開追捕，獨自於雲南深山懸崖上一洞穴隱居，不過日前其行蹤曝光，當地警方以無人機發現他藏身的洞穴，派員上山拘捕。由於男子獨居多年，他接受盤問時明顯出現溝通障礙，影響表達及與人交流的能力。

內地一名63歲的男子17年前成功逃獄，一直隱居深山躲避追捕，不過近日被警方無人機發現行蹤拘捕。 （永善警方圖片）

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逃獄17年後再被捕的63歲男子姓宋，2002年因拐賣婦女、兒童罪，於四川涼山州一監獄勞動改造時逃脫，後被列為通緝犯。宋男越獄後，監獄及警方多次追捕均無功而回，內地警方將其資料上載至網上，列為重點追捕的對象，每次進行專項追捕或節日追捕時，其名字都必在名單上，不過17年來他銷聲匿迹，猶如人間蒸發。

男子逃獄後於深山懸崖上一洞穴隱居，由於位置隱蔽，多年來未被人發現。（永善警方圖片）

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日前適逢國慶，內地警方再開展重點追捕行動，上月初接獲線報，指宋男可能居於老家後的山林中，不過因山上草木茂密及地形複雜，只好要求無人機先代為偵察環境。上月18日，警員帶同無人機從高空視察深山環境，果然發現懸崖上一洞穴有生活痕迹，懷疑是宋男的藏身地方。

警方遂派員根據無人機查出位置，花個多小時徒步攀爬至洞穴視察，發現洞穴非常隱蔽，只有不足2平方米，即使宋男身在山中亦不易發現。警員其後於洞穴外埋伏，同時派員慢慢靠近洞口，隨即看到一名蓬頭垢面的老人在洞口撕紙，即時將其制服。

對於突如其來的拘捕，老人情急之下只懂大叫：「搶人啦！搶人啦！」後來得知警員身份便放棄反抗，承認自己就是逃獄17年的宋男。宋男向警方表示，當年逃獄後潛逃回老家，於山中找到涉事洞穴藏身，多年來不洗衣不洗澡，自己修剪頭髮，並以膠樽到山溝取水及執拾樹枝生火煮飯。警方事後稱，宋男多年隱居，未有與人溝通，故接受盤問時出現溝通障礙，影響表達能力。

（綜合）