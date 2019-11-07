肯德基KFC推「上校雞寶」　網民傻傻分不清：麥樂雞有細佬呀

相信大家對KFC炸雞絕不陌生，沒想到香港官方昨日（6日）宣布推出「上校雞寶」，但從外型看極似某快餐店的招牌炸雞塊，結果引起大批網民熱烈討論。他們笑稱KFC搶生意，「係肯樂雞？定係K樂雞」、「明明就係麥樂基」、「有冇甜酸醬，bbq醬同芥末醬呀」、「KFC向老麥挑『雞』，有趣！」。

香港KFC官方facebook昨日宣佈正式推出新產品「上校雞寶」，更聲稱雞塊同時配上青芥末沙律醬，客人可分別以6件、9件，或者桶裝購買，而套餐加購價需16元。（KFC官方fb圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

香港KFC官方facebook昨日宣布正式推出新產品「上校雞寶」，稱雞塊同時配上青芥末沙律醬，客人可分別選購6件、9件或桶裝，而套餐加配價則是16元。帖文指客人可於下午茶時段購買茶餐享用，但未有透露單購價錢。

從官方宣傳照中可看見，「上校雞寶」的「脆卜卜」外型驟眼看與麥當勞的「麥樂雞」極為相似，有大批網民亦因此留言引起熱烈討論。他們指其實兩者並無分別，「我聽日就同個收銀講我要麥樂雞，得㗎喇佢明㗎喇」、「都係會順口叫麥樂雞」、「有冇開心樂園餐」、「麥樂雞有細佬呀」。

大批網民留言討論↓↓

+ 2

部份網民笑言：「幾時會出埋三多炸脾呢？仲有椒鹽雞軟骨？」、「想問小編係唔係提早出咗愚人節的post？」更有網民抵死笑稱第一眼以為KFC出了「上校雞腎」，「仲諗住有炸雞腎咁有趣」。