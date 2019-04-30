要求雞皇飯走雞　素食大媽去KFC落單諗足10分鐘　網民：飲汽水算

近年潮流興食素，不少人為了健康及環保等不同原因開始減少食肉，很多餐廳亦推出素食菜式以切合客人需要。有網民早前投稿至facebook專頁分享光顧肯德基的經歷，稱一名素食大媽落單時要求雞皇飯「走雞粒」，之後又問店員雞皇飯汁內會否有雞汁成分，強調「我食齋㗎，唔食得肉㗎」，過程擾攘十幾分鐘。大媽最後因未能確認雞皇飯內有否雞汁成分，只好放棄購買離開。 樓主的分享引起網民熱議，有人直指大媽到炸雞店要求雞皇飯「走雞」的行為搞笑，又紛紛為她想出另類「解決方法」，如「食白汁雞皇飯走肉走汁」或「淨飲汽水」等。

有網民稱早前到快餐店時，看到一名大媽自稱素食者，要求雞皇飯「走雞粒」，落單過程擾攘了十多分鐘。（肯德基官網圖片）

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該名網民早前投稿至fb專頁「西客之道 Hispitality Secret」，稱自己並非服務業員工，但仍想分享早前於快餐店看到的趣事。樓主說，早前到肯德基快餐店排隊購買食物，由於是午餐時段，餐廳內非常多人，為免阻礙後方顧客，「趁排隊嗰時諗好晒食咩同攞定銀包出嚟係基本嘅」。

樓主說，當時收銀店員為一名中年女子落單，對方走近櫃位才慢慢看菜單選擇食物，看了一會就問店員：「雞皇桶飯上面嗰啲一粒粒喺咪雞嚟㗎？」，後來得知飯汁內的是雞汁，女子便要求「一個雞皇桶飯走雞粒」。

樓主說，女子落單過程擾攘了十幾分鐘，令後方顧客都黑面不滿。（示意圖，資料圖片）

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店員打算落單及收錢時，女子突然叫停，再問：「你哋嗰雞皇飯啲汁入面有啲咩？啲汁入面有冇落雞汁呀？我食齋㗎，唔食得肉㗎。」店員只好解釋因食材由總公司直接送貨，故未能確認，女子聞言變得不耐煩，反問：「吓？咁點呀？咁我食咩好呀？我點知入面有冇雞呀？」其後直接放棄落單離去。

樓主指，該名女子落單過程擾攘十幾分鐘，令後方顧客都黑面不滿，人人「落單嗰時講急口令咁，驚死趕唔切返工」。樓主又笑稱，因聽到大媽落單時不斷問有關雞的問題，「我心中有一萬隻雞喺度奔騰，即刻冇哂食雞嘅欲望，叫左個蘑菇飯嚟食」。

不少網民看到帖文都哭笑不得，稱女子到炸雞店要求「走雞」的行為，就如「去齋鋪叫肉食」，直指她「去錯地方」，「入去KFC叫食齋，等同入去麥當勞叫乾炒牛河咁搞鬼」，「食齋唔食肉就咪鬼去啦」。有好心網民則為女子想出「解決方法」，建議她「嚟個白汁雞皇飯走汁走餸」或是「淨飲汽水」。

（fb專頁「西客之道 Hispitality Secret」）

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