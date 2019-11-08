女生呻男友唔主動搵自己　超精準數據分析引網民爆笑：數學題嚟喎

拍拖最討厭的莫過於伴侶對自己忽冷忽熱，極少主動聯絡。有港女近日於Instagram大呻男友少有提出約會，連回覆訊息亦愛理不理，令她超無奈，問網民如何才可令男友變得主動。不過網民卻把焦點放在樓主的超理性數字分析上，看到女方詳解男友覆訊息時間、頻率，連傾談話題內容亦以百分比做分類，網民均稱被嚇親，「數學題咁款」、「樓主好好數口」。

港女仲用數字詳述彼此之間的相處模式↓↓

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這名港女最近於IG投稿撰文，投訴與男友相處方式不符預期，認為男友對自己愛理不理，求網民提供解決方法。樓主指對方性格不錯，對她亦算很好，但少有主動約她出街，平常回覆電話訊息亦處於有空才理的狀態，令她煩惱不已。

港女表示，曾向男友提及有關問題望對方能主動一點，但卻未見有改變，「如果成日唔聯絡，好快會淡，感情一定要係雙方都肯付出」。她更懷疑男友可能是個愛情玩家，對自己抱着「不主動不拒絕」的心態。

有港女近日於Instagram大呻男友經常不主動作出約會，就連回覆訊息亦是愛理不理，令樓主超無奈，更向網民請教如何令男友變得主動。（資料圖片）

樓主大呻男友與自己的相處方式不符預期，認為他對自己愛理不理。（資料圖片）

無助的樓主只能問網民：「唔知係大家性格差異，定佢係player？究竟點先可以令佢主動少少，係咪通常拍咗拖一段時間後，都係女仔反而比較主動？」她並提供訊息的實際數據，以供網民參考，惟卻詳細到嚇親網民。

樓主最後更作出2個結論。

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不少人見到其超理性數字分析大感驚訝，認為由此可看到她平常會斤斤計較，「描述趨勢四分題？仲要計算埋幅度啊」、「樓主maths同LS係咪5**?」、「做統計咩依家」、「直頭係奧數」。亦有網民為樓主抱不平：「我諗佢都係想將啲細節同程度講清楚啲，唔代表佢現實都係咁計較。」

有網民替樓主分憂，「你男友係你的『可能性1』呀，大部分男人思想係同女人唔一樣，唔會想下下分享生活上點滴，拍拖唔係挑人錯處係互相了解後，互相欣賞對方，互相遷就對方，唔係下下懷疑人懶，冇feel、player、對你唔好etc」。

（Instagram）