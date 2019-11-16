癌症成本港頭號殺手　調查指病人除了怕痛　最驚的是...

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癌症連續多年霸佔十大死因中的第一名，根據衞生署的統計，2018年本港死於癌症（惡性腫瘤）的人數為14,446人，佔所有死亡人數約三分之一。面臨重病死亡的威脅，許多人如鯁在喉，一想到就禁不住胸悶難受。

了解癌症病患最擔憂的事情，有助社會幫助癌友們渡過難關。（示意圖，Sasha Freemind/Unsplash）

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人人都是癌症的候選人，更能體會癌症病患的憂慮不安，DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，找出癌症病患最擔憂的事情有哪些，進而了解社會能夠透過怎樣的作為，來幫助癌友們度過難關。

癌友最害怕的有哪些？點圖詳細了解▼▼▼

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年10月02日至2019年10月01日，共兩年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『癌症患者害怕的事』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

第1位至第10位癌友最害怕的事。（「DailyView網路溫度計」授權使用）

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【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載。】

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