台婦日日飲珍奶、食雞排　便秘兩周肚脹如懷孕　求醫證患大腸癌

雞排與珍奶是台灣的平民美食，但它們卻可能要你的命。近日一位婦人因天天吃雞排、喝珍奶，導致排便不順、腹部劇痛，經醫院診斷後，竟已罹患大腸癌第四期。究竟雞排與珍奶有多可怕，來聽聽專家的分析！

一名台中婦人因天天吃雞排、喝珍奶，導致排便不順。（資料圖片）

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日前台中一名婦人因腹部劇烈脹痛而前往就醫，竟被檢測出罹患大腸癌，大腸內的腫瘤堵住了腸道，造成糞便無法順利排出，肚子腫得宛如孕婦一樣！綜合媒體報導，這名婦人年約40歲，幾乎每天吃雞排、喝珍奶，導致肚子日益增大，儘管長達2周未排便，但因未有血便等症狀，她便輕忽病症，自認「只是變胖」。然而，某日婦人肚子極度脹痛，因此頂着猶如「懷孕8、9個月大」的肚子前去就醫，不料經醫生檢查後，竟是「大腸癌第四期」。

經醫師治療後，該婦人竟詢問「何時能吃雞排、喝珍奶」，令醫療團隊相當傻眼。

對此，中山醫學大學附設醫院肝膽消化外科的許倍豪醫生表示，該婦人的腸內有10公分大的腫瘤，完全堵住了腸道，導致糞便塞滿大腸，若不及早清除，恐會造成「腸壞死」，甚至引發敗血症，癌細胞也可能順勢蔓延至其他器官。另外，醫師建議民眾應少碰高油、高糖的食物，平時減少食用紅肉並且多運動，才能夠遠離大腸癌的侵擾。

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【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載。】

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