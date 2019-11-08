機窗現裂痕貼膠紙了事　乘客twitter求援：這非重大安全事故嗎？

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有乘客日前乘搭一架由印度孟買飛往新德里的廉價航空時，驚見身旁機窗現裂痕，還被貼上膠紙「修補」，他擔心飛行安全，即時拍下「奇景」上載社交網求教：「這不是重大的安全事故嗎？」

上載照片的乘客桑卡蘭（Hariharan Sankaran）本周二（5日）乘搭由孟買飛往新德里的香料航空（Spicejet）班機，豈料上機後驚見座位旁的機窗現裂痕，且被貼上膠紙了事。

桑卡蘭驚見身旁的機窗有裂痕，並被人貼上膠紙了事。（Hariharan Sankaran＠Twitter）

桑卡蘭認為事態嚴重，即時拍照上載推特（Twitter）投訴並留言：「香料航空由孟買飛新德里（2019年11月5日）的航班SG8152（VT-SYG），有一扇機窗破裂，更被貼上膠紙。這不是重大的安全事故嗎？有人聽見嗎？」

報道稱，香料航空見到帖文後即時作出回應：「飛行安全是我們最關心的，航空公司任何時候都不會妥協。我們定必將此（個案）轉交相關負責人以採取必要行動，並對此造成不便深表歉意。」然而，桑卡蘭並不滿意有關回應，並繼續在推特「發功」稱：「若果貼上了膠紙，這意味著有人早已知悉事件了！」

有專家表示，機窗在高空爆裂是非常危險，嚴重的甚至造成人命傷亡。因為飛機在萬呎高空飛行時，機艙內氧氣變得愈來愈稀薄，這樣不足以全機乘客及機組人員呼吸，所以機艙中的空氣必須要加壓。然而，若果有機窗在高空爆裂，機艙內空氣便會急降，相反窗外的空氣則以驚人速度湧入機艙，造成有人被吸出機外的情況。

不過，幸好今次客機只是內部出現裂痕，外部並無發生爆玻璃的情況。而客機當天較原定時間晚了28分鐘才降落，所有人安全飛抵目的地。

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