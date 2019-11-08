機窗現裂痕貼膠紙了事　乘客twitter求援：這非重大安全事故嗎？

有乘客日前乘搭一架由印度孟買飛往新德里的廉價航空時，驚見身旁機窗現裂痕，還被貼上膠紙「修補」，他擔心飛行安全，即時拍下「奇景」上載社交網求教：「這不是重大的安全事故嗎？」

上載照片的乘客桑卡蘭（Hariharan Sankaran）本周二（5日）乘搭由孟買飛往新德里的香料航空（Spicejet）班機，豈料上機後驚見座位旁的機窗現裂痕，且被貼上膠紙了事。

桑卡蘭驚見身旁的機窗有裂痕，並被人貼上膠紙了事。（Hariharan Sankaran＠Twitter）

桑卡蘭認為事態嚴重，即時拍照上載推特（Twitter）投訴並留言：「香料航空由孟買飛新德里（2019年11月5日）的航班SG8152（VT-SYG），有一扇機窗破裂，更被貼上膠紙。這不是重大的安全事故嗎？有人聽見嗎？」

報道稱，香料航空見到帖文後即時作出回應：「飛行安全是我們最關心的，航空公司任何時候都不會妥協。我們定必將此（個案）轉交相關負責人以採取必要行動，並對此造成不便深表歉意。」然而，桑卡蘭並不滿意有關回應，並繼續在推特「發功」稱：「若果貼上了膠紙，這意味著有人早已知悉事件了！」

Spicejet flight SG8152 (VT-SYG) Mumbai to Delhi flying (5 Nov 2019) with a broken window stuck with cello tape. Isn't it a major safety concern? Anyone listening?@flyspicejet @DGCAIndia pic.twitter.com/8gflCyEBcT — Hariharan Sankaran (@mahamosam) November 5, 2019

有專家表示，機窗在高空爆裂是非常危險，嚴重的甚至造成人命傷亡。因為飛機在萬呎高空飛行時，機艙內氧氣變得愈來愈稀薄，這樣不足以全機乘客及機組人員呼吸，所以機艙中的空氣必須要加壓。然而，若果有機窗在高空爆裂，機艙內空氣便會急降，相反窗外的空氣則以驚人速度湧入機艙，造成有人被吸出機外的情況。

Hi Hariharan, at SpiceJet, safety is our utmost concern and at no point in time does the airline compromise on the same. We shall surely convey this to the concerned head for necessary action. The inconvenience caused is regretted. — SpiceJet (@flyspicejet) November 5, 2019

不過，幸好今次客機只是內部出現裂痕，外部並無發生爆玻璃的情況。而客機當天較原定時間晚了28分鐘才降落，所有人安全飛抵目的地。