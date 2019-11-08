韓國「練習生」天然呆企鵝Pengsoo爆紅　大叔聲搞鬼拍ASMR片

誰說人氣偶像就一定要是俊男美女？韓國一名10歲的企鵝「練習生」近月深受年輕人歡迎，他以直腸直肚、率直的性格，無表情卻能表達多種情感的外貌，而獲網民關注，人氣直逼有「PO總統」之稱的PORORO。出道半年，其YouTube頻道已獲44萬個用戶訂閱，他甚至已舉辦個人簽名會。

Pengsoo近日舉行簽名會，有大批粉絲出席。（「자이언트_펭TV」Ig圖片）

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在韓國爆紅的企鵝「練習生」Pengsoo（펭수）是當地教育電視台EBS的卡通人物，與PORORO是同門師兄弟。官方簡介稱他今年10歲，為了成為創作者而從南極游泳到韓國，職業是「EBS練習生及創作者」。雖然只是練習生，但他的行程與其他韓國偶像無異，包括參加EBS版的偶像運動會、出演電視和電台節目，甚至拍「Dance Cover」影片，大跳防彈少年團、BLACKPINK、Twice等前輩的舞曲。當被問到為何選擇到韓國發展，他曾表明：「韓國有世界級明星BTS，因為覺得要想成為明星就必須來韓國，所以來到了韓國。」

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Pengsoo背後是一把大叔聲，不但緊貼潮流拍開箱、ASMR影片，不時更新YouTube頻道，更曾舉辦簽名會與粉絲直接互動，而每次見面會都有不少年輕人撐場。喜歡搞鬼的Pengsoo以熱愛名牌手袋出名，其率真言行吸引了大批網民喜愛，網上亦廣傳他的memes圖，火紅程度可與日本九州熊本縣的吉祥物熊本熊部長媲美。

基於Pengsoo近期的高人氣，他周三（6日）更為宣傳韓國與東盟的特別峰會，訪問韓國外交部，曾與韓國外交部長康京和握手互動。看來目前在韓國，Pengsoo和PORORO這對企鵝兄弟，已經征服了小朋友和年輕族群。

（綜合）