通話短訊任查　去過邊即知　韓情侶App嚇親網民：咁拍拖分手算

如果另一半要求，你會否答應在手機安裝定位追蹤App？韓國最近一個新推出的情侶App，允許情侶互相查看通訊紀錄、每日移動路線等，反被指「太恐怖」而受網民熱論。不少網民批評該App令感情變質，如被鎖電子腳鍊或跟蹤；但也有人稱這樣做可讓雙方更安心，認為沒有出軌便毋須擔心。

開發者表示是「為了相愛的戀人」而推出該App。（Nate Pann圖片）

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該App以「為了相愛的戀人」為賣點，提供「現在位置」、「戀人的移動路線」、「通話紀錄」、「短訊紀錄」和「手機資訊」等五項功能，能順序列出戀人當天到訪過甚麼地方和相關時間，讓另一半在事後查看。

另外，在手機資訊一欄，更會透露戀人手機當前的電量、網絡狀態、定位模式、靜音及鬧鐘設定；而開啟手機的時長和實時螢幕開關狀態，也可一一查閱。

不少網民在討論區留言稱有關功能太踩界，不但損害戀人之間的信任和感情，「要用到這個來談戀愛，這還叫愛情嗎，分手算吧」、「這是情侶App還是電子腳鏈？」亦有人擔心程式或會被濫用，例如「怪獸家長」可用作24小時監控子女活動。

不過，同時有網民提出「若兩個人同意下使用，不是也可以嗎？好像感覺一直都在一起」，「如果是堂堂正正的話，沒有理由不能這樣做」；也有人稱該程式有助照顧長者，防止他們走失。

（Nate Pann討論區）

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