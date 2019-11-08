尾鰭被綁兩磚頭　瀕危江豚肚有傷痕慘死　疑遭誤傷再滅口

被稱為「微笑天使」的長江江豚，被列入極度瀕危物種，至今僅剩約1000條，不過近日在湖南岳陽市洞庭湖，就發現一頭死去的江豚，尾鰭還綁有2塊磚頭，肚部亦有明顯傷痕，岳陽市漁政管理站工作人員表示，初步估計有人誤傷江豚後，因擔心被追究，索性毀屍滅跡。

江豚尾部被人用尼龍繩綁住兩塊磚頭。（網上圖片）

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據內地傳媒報道，岳陽市東洞庭生態保護協會昨日早上接到漁民報料，指在洞庭湖大橋水域發現一頭死亡的長江江豚，協會人員接報到場後，撈起一頭長1.52米、重43公斤的雄性江豚，當時屍體有輕微腐爛，肚部表面有一條約20cm長的傷口，尾鰭被人用尼龍繩綁有兩塊磚頭，令江豚無法游動致死。協會人員估計有人誤傷江豚，擔心被人秋後算帳，便不負責任地索性毀屍滅跡。

岳陽市漁政管理站人員表示已介入調查事件，江豚的屍體已送往位於湖北武漢的中科院水生所進行屍檢解剖，真正死因仍在調查中。

江豚肚部表面有一條約20cm長的傷口。（片段截圖）

長江江豚近年數量急劇下降，目前只剩下1000條左右，已被列入極度瀕危物種。江豚屬體型最小的鯨類，身長約1.5米，跟海豚不一樣，牠們沒有背鰭，因在地球存活了2500萬年，故被封為長江生態的「活化石」和「水中大熊貓」，而且因其樣子可愛，同時被稱為「微笑天使」。

（綜合）