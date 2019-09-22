日本捕豚季殺到！美環團揭海豚被屠殺前慘況　恐慌圍圈似絕望道別

日本和歌山太地町的捕豚季一直備受爭議，每年9月至翌年2月，當地的「海豚獵人」都會大規模屠殺海豚，令海灣染成一片腥紅，情況慘不忍睹。雖然2009年紀錄片《血色海灣》（The Cove）曾揭露這殘忍文化，惟這「傳統」仍繼續進行。最近美國「海豚保護計畫」（The Dolphin Project）公開片段，直擊一群被驅趕至海灣的海豚，恐慌地緊緊蜷縮圍在一起，似是絕望地互相道別，畫面令人心酸。

日本和歌山太地町的捕豚季於9月開始，一群海豚受噪音干擾下，被驅趕較淺水海域，將要迎來被屠殺的悲慘命運。（「The Dolphin Project」圖片）

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9月初，太地町展開一年一度的捕豚季，美國環保團體「海豚保護計畫」（The Dolphin Project）日前公開片段，揭露「海豚獵人」殘殺海豚家族的過程。片段中，一群海豚受噪音干擾下，被驅趕至較淺水的海域，牠們嚇至蜷縮圍在一起，露出不知所措的頭仔，似是絕望地互相道別。當中身為「女性族長」的雌性海豚，不停繞住其他海豚打轉，又以身軀「拍拍牠們」，像安撫家人不要害怕。

有8條較健康及漂亮的海豚被活捉，再轉售水族館等地方圈養。（「The Dolphin Project」圖片）

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然而，牠們的命運卻不由自己控制，「海豚獵人」讓牠們在原地渡過一晚後，翌日清晨便進行大屠殺。獵人先下水挑選8隻較漂亮及健康的海豚，用作賣給水族館等地方圈養，其餘則全部被獵殺，海豚們只能聽着家人逐一慘叫被殺，最後自己亦難逃劫數，場面極為悲慘。

雖然太地町捕豚季備受外界批評，惟日本政府卻授權各地捕殺或捕捉逾1.6萬鯨豚，包括海豚、小鬚鯨和短肢領航鯨，今年更恢復商業捕鯨，相信情況捕殺鯨豚情況會繼續惡化。當地漁民亦反駁外界批評，指捕豚季是傳統，當地自17世界已開始捕食鯨豚，就如一般人吃牛豬羊一樣普遍，當地不會停止這個傳統。

（綜合）