AirPods跌落坑渠　台女3件法寶拯救　網民：550蚊失而復得

相信不少人都有不慎跌無線耳機的經歷，有台灣女子想出奇招，以超市就買到的東西自製工具，成功搶救跌落坑渠的AirPods耳機。台女將方法分享到facebook，網民紛紛大讚故事勵志，直稱樓主是「生活智慧王」。

有台灣女子為救出跌到坑渠的AirPods耳機，想出奇招自製簡便工具。（fb「爆廢公社」圖片）

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據事主在fb群組「爆怨公社」的帖文，她昨日駕電單車到學校後，脫下安全帽時不慎將一邊的AirPods弄掉，耳機完美降落至坑渠的小洞裏，但由於要趕去上課，只能抱着非常難過的心情先到學校。她續稱，下課她決定再去「看看有沒有一線生機」，發現坑渠下只有管線和土，相信沒有水把耳機浸壞，遂靈機一觸打算救回價值2290元台幣（549港元）的單邊耳機。

樓主指當時估計坑渠深度約三根木筷，並且能肉眼看到「AirPods的白白屁股」。她到附近超市買了膠紙、香口膠和竹筷子，用膠紙包裹接駁加長後的竹筷頭部後，作出第一次嘗試，「第一次鉤下去我的手作膠帶（膠紙）頭掉下去」，但經過不斷改良，樓主最後成功把耳機黏上地面。

#同場加映

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網民大讚樓主簡直是「生活智慧王」，「這波傑出的操作，2000元失而復得的概念」、「有一種勵志感」、「最喜歡這種不放棄的精神」、「人在危機時，腦袋總是特別有想法」，又開玩笑指「裏面還有很多錢等你黏」。

（facebook）