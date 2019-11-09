曾日飲12至24樽酒　37歲爸爸戒酒3年搣甩75磅　自拍記錄驚人變化

喜愛飲酒和酗酒只有一線之隔。美國一名37歲男子曾在巔峰時期日飲12至24瓶酒，每周可斷片3至4次，令他自感已失控。他遂毅然戒酒和不時自拍記錄，並把照片分享至外國論壇Reddit勉勵他人，即使只是戒酒數月便見驚人變化；而直至上周六（2日），戒酒三年的他接受訪問，講述自身經歷。

戒酒第一天。（「Dunnkw01」Imgur圖片）

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任職鐵路工程師的肯尼（Kenny. D）在大學時期開始喝酒，但直至10年前發現有喝酒過量的情況，「當我喝了第一口酒，便會控制不了繼續喝……直至2016年，我已去到幾乎每日都喝醉酒的程度，我每日飲12至24瓶酒，每周斷片3至4次」。他又指，最後一次喝酒已是3年前，當時他有一星期大假，故買了一箱啤酒並打算在一周內喝完，即大約一晚喝3或4瓶，「那個星期的第一晚，我抱兒子上床睡覺後便開了第一瓶啤酒，當時是晚上8時，但到了11時，我已喝了19瓶，我發現自己失控了」。

肯尼其後在互助戒酒組織「Alcoholics Anonymous」協助下戒酒，稱「它令我需面對之前喝醉酒時對自己人生造成的爛攤子」。他又憶述在第一天過後感到非常不適，但在一個月後，認為自己外貌已有巨大變化。直至戒酒一周年，他開始在Reddit發文分享，希望藉此鼓勵更多人戒酒，最後帖文獲大批網民討論，詢問他戒酒的方法。

肯尼在戒酒後亦開始培養其他興趣如看書、做運動和瑜伽，飲食變得健康，戒酒3年最終減掉75磅（約34公斤），成功告別啤酒肚，形容「戒酒後每天都十分美好」。

（Boredpanda）

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