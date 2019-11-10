15歲男疑校內被迫深蹲500次受辱自殺　校方否認並出示同學聲明

兒子突然跳樓自殺，作為母親都會想查明原因。江西省一名15歲青年上月跳樓自殺，其好友表示，他於自殺前曾被被要求下跪和做500次深蹲，更發遺言短訊稱「學校沒有一個好人」，故令要求校方解釋。不過，學校一直否認指控，並提供死者所在班別的全體同學指紋印作證，以示班主任從沒體罰該學生。

15歲王賽富上月11日跳樓身亡。（網上圖片）

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報道指事主王賽富的父母離異，他上月12日跳樓身亡，大為震驚的母親趙燕紅遂欲查明原因。根據兒子生前好友程某的說法，早於9月29日，王賽富曾因使用手機被女班長當眾摑了一巴，王打算還手被其他人拉住，之後王再被女班長摑了一巴，不過再次被人拉住。未幾班主任李昌端進入課室，看到班房發生爭執就上前掐着王的頸並逼他跪下；放學後程某稱一度收到王的短訊，指打算第二天跳崖，幸好程某和家人報警，在山上搜救4個小時後救出王賽富。

事至10月11日，有指王賽富被班主任罰做500個深蹲，其後在短訊中與程某說「走路都走不動了」，當晚王沒有回家，翌日（12日）下午3點，程某收到疑似遺言的訊息：「我已經絕望了，學校和那個死父親都沒有一個好人，人生已經沒有意義」，並發送自己的定位。當所有人按定位找到他時，他已跳樓身亡。

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趙燕紅其後四出查探，未料兒子的同學們對事件毫不知情，她又派傳單找線索，但換來頻繁的陌生電話騷擾，說撥打她的電話號碼會有美女上門提供特殊服務。據趙燕紅提供的涉事班別微信群聊天紀錄，女班長在王賽富死後數天曾表示「你們今天100個都還沒做是吧？明天30到（遲到時間）200個」。

對此，南昌理工技工學校否認所有指控，又提供事發當日閉路電視片段，副校長質疑「他還在學校裏蹦蹦跳跳的，如果做完500個深蹲，怎麽可能還能蹦蹦跳跳呢？」而涉事的女班長亦接受訪問，稱當時只推了王一下，說話犯錯要做的深蹲亦從來沒有實行過，而且王的室友與女班長說法亦都一致，過往只曾被罰跑圈。

校方另向傳媒出示一張蓋有43名學生指紋印的證明，指班主任體罰學生、下跪和做500個深蹲全是「惡意造謠」，反指控家屬曾向學校索賠一百萬元人民幣，派人毆打班主任，不過趙燕紅亦否認了曾經索賠及找人毆打班主任。當地民警則確認，曾接獲一名15歲青年跳樓自殺的案件，但具體情況未明。

（紅星新聞）