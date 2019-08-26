分手後拒絕復合　19歲女子遭割喉放血慘死　前男友畏罪自殺亡

愛的反面就是恨，湖南前晚發生一宗因愛成恨的兇殺案。一名19歲女大學生與男友分手後，男方以「交還衣服」為由相約於酒店見面，女生在3名朋友陪同下赴約，期間男方多次要求復合，惟遭女生拒絕。男子疑一怒之下，以刀架向女生頸部，惟用力過猛變成割喉。女生當場流血不止，搶救後不治；男子其後亦畏罪自殺。

內地一名19歲大學生與前男友見面時，遭對方以刀架頸割喉亡。（示意圖，資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

內地傳媒報道，就讀中南林業科技大學的19歲童姓女生，日前剛與來自黑龍江的于姓男友分手。于男前晚相約童女於長沙一酒店見面，聲稱有衣服要交還，童女的3名朋友得知後，提出陪同赴約。

童女就讀的中南林業科技大學昨凌晨發文，稱已成立事件處理工作領導小組跟進事件，將全力配合公安機關調查。（微博截圖）

雙方見面的時候，于男多次提出復合，惟童女堅持分手，求和不成的于男一時衝動，竟拿出利刀架住童女頸部，不過因用力過猛，利刀割開了童女的頸，當場血流如注；于男其後亦因畏罪以刀自殺。

事發地點為長沙芙蓉北路一間酒店。（微博圖片）

童女的3名友人目擊事件都大嚇一驚，即時向酒店職員求救及要求報警，警方及救護員接報到場，發現童女及于男均大量流血，經搶救後證實不治。童女就讀的中南林業科技大學涉外學院官方微博昨凌晨發文，證實她是該校的2018級金融專業學生，至於行兇男子則非該校學生。校方稱，已成立事件處理工作領導小組跟進事件，將全力配合公安機關調查。

有該校老師事後表示，事件雖然不在學校內發生，但由於剛開學不久，對其他學生，尤其是新生的影響較大。童女的同學得知其死訊，紛紛於微博發文悼念，形容童是善良的女孩，在校內人緣甚好，「她很善良，也很好，值得一切美好的詞語」，直言難以接受事件，「鴿子離開了我們飛去了更廣更自由的遠方，希望你能不再受到傷害，感受世間的美好」。

（綜合）