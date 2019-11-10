沖繩首里城遇火劫焚毀　東京大學徵100萬張相　建3D模型重現舊貌

位於沖繩那霸市的熱門旅遊景點、已列作世界遺產的的古殿首里城於上周四（31日）發生大火，除了逾400年歷史的正殿、北殿、南殿等6個主要建築物被燒毀外，有專家更估計約400件文物被一併焚掉，不少當地人大嘆可惜。 繼早前那霸市舉行的重建募捐行動後，東京大學、大阪大學等影像專家及學者近日發起「OUR Shurijo（我們的首里城）」計劃，希望向大眾募集到100萬張首里城照片，利用全角度製作出一個首里城的3D建築模型，用家只要戴上VR眼鏡即可再度欣賞此世界遺跡之美。

東京大學、大阪大學等影像專家及學者近日發起「OUR Shurijo（我們的首里城）」計劃，希望向大眾募集到100萬張首里城照片，利用全角度製作出一個首里城的3D建築模型。（「OUR Shurijo」網站圖片）

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「OUR Shurijo（我們的首里城）」計劃是由一班屬VR設計、電腦系等大學生，以及教授和於相關範疇工作的工程師自願發起，他們表示對於今次大火造成的破壞感到非常痛心，希望聚集一班志同道合的人，利用電腦專業技術把首里城原貌重現。

發起人解釋，計劃需大眾的幫忙，只要大家存有首里城任何角度的照片或影片，即可上傳至官方網站，目標是要募集到100萬張相片。影像其後會經過電腦分析，相關人員即設計出一個虛擬3D版的首里城，如果相片角度愈全面，製作成品的像真度會愈高。

官方網站亦有上載3D模型的雛型。（「OUR Shurijo」網站圖片）

當整個設計工程完成後，用家可利用電腦、手機等裝置再次欣賞首里城宏偉的建築，更可以戴上VR眼鏡感受世界遺跡帶來的震撼風景。其實官方網站亦有上載3D模型的雛型，若民眾提供的照片有不同時間變化，也可能重建出不同時代的首里城樣貌。

早前在那霸市亦有組織舉行重建募捐行動。

團隊亦表示，若照片中有人像私隱，會斟酌使用，並請大家提供照片時告知照片拍攝的時間，甚至可與大家分享當時參觀的最深刻記憶、想留下的說話及自我介紹等，讓大家一同緬懷對首里城的美好回憶。

（「OUR Shurijo」網站）