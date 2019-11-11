【雙11光棍節】1小時3分59秒成交額破1000億　較去年快43分鐘

內地周一（11日）「雙11光棍節」購物日成交額在短短1小時3分59秒內突破1000億元人民幣（約1120億港元），較去年快了43分鐘；至於成交額突破100億元人民幣（約112億港元）的時間則為1分36秒，同樣快過去年的2分05秒；「雙11」去年全日總交易額為2135億元人民幣（約2390億港元）。

今年「雙11」的交易高峰值也再創新紀錄，達到每秒54.4萬筆，是2009年首屆「雙11」活動的1360倍。截至周一凌晨1時，內地各省購買金額榜單前10排名為：廣東、浙江、江蘇、上海、山東、北京、四川、河南、福建、湖北。

另外，小米天貓官方旗艦店的成交金額在25分鐘內已達5億元人民幣（約5.6億港元）；蘋果官方旗艦店僅用了10分鐘，成交總額就超過去年全天的7倍；Nike在1分45秒內成交額亦突破1億元人民幣（約1.1億港元）。

天貓及淘寶總裁蔣凡表示，今年將是獲得最廣泛消費者參與的一屆「雙11」，而11月9日手機淘寶的日活躍用戶（DAU）已經超過去年「雙11」，預計用戶數可破5億，相信今年增加1億參與者的目標很快就會實現。

蔣凡指出，今年參加天貓「雙11」折扣的商品總數超過1000萬，首發新品超過100萬。至於阿里巴巴旗下螞蟻金服今年也首次推出24期免息分期，以iPhone為例，每月分期只需付數百元人民幣，加上超過10萬個品牌商家進行直播與消費者互動，而這種全新的銷售模式刺激了增長。