雙11減完竟比原價貴？台網民突破盲腸：本來就不是台灣的購物節

今年「光棍節」雙11即將到來，為了遺忘單身的痛苦，眾位單身汪們紛紛掏身家盡情地買買買買買！當然是沒有這種事啦，不過每到這段時間，中國電商都會推出超低特價來刺激買氣，形成一股狂歡熱潮。近幾年台灣也跟上這風氣，不管是網路商城或實體店家，皆祭出優惠價格，試圖把顧客從淘寶、天貓拉回來。

然而真的有這麼便宜嗎？有網友抱怨，台灣電商的雙11優惠根本廢到笑！不是必須連續簽到N天後才有優惠券，就是使用折價卷後價格更貴，甚至有號稱七折價，但比價後發現這是別間的常駐價格，是在耍人嗎？

有網友抱怨，台灣電商的雙11優惠根本廢到笑！（PTT）

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雙11真的超廢沒什麼好買嗎？有網友分析，其實電信類的優惠還不錯，趁大賣場回饋時囤些日用品也很划算，還有某些電商平時幾乎沒有折扣，雙11能有折價券使用也蠻有感的。但要買得開心又實惠，重點還是貨比三家，把各電商的優惠條件研究透澈啦。

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