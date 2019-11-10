雙11減完竟比原價貴？台網民突破盲腸：本來就不是台灣的購物節

（Claudio Schwarz／Unsplash）

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

今年「光棍節」雙11即將到來，為了遺忘單身的痛苦，眾位單身汪們紛紛掏身家盡情地買買買買買！當然是沒有這種事啦，不過每到這段時間，中國電商都會推出超低特價來刺激買氣，形成一股狂歡熱潮。近幾年台灣也跟上這風氣，不管是網路商城或實體店家，皆祭出優惠價格，試圖把顧客從淘寶、天貓拉回來。

然而真的有這麼便宜嗎？有網友抱怨，台灣電商的雙11優惠根本廢到笑！不是必須連續簽到N天後才有優惠券，就是使用折價卷後價格更貴，甚至有號稱七折價，但比價後發現這是別間的常駐價格，是在耍人嗎？

有網友抱怨，台灣電商的雙11優惠根本廢到笑！（PTT）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

點圖瀏覽網友留言▼▼▼

+27
+26
+25

雙11真的超廢沒什麼好買嗎？有網友分析，其實電信類的優惠還不錯，趁大賣場回饋時囤些日用品也很划算，還有某些電商平時幾乎沒有折扣，雙11能有折價券使用也蠻有感的。但要買得開心又實惠，重點還是貨比三家，把各電商的優惠條件研究透澈啦。

馬甲變「腿甲」 ？昔日台灣校花大崩壞　網民嘆：歲月是把殺豬刀
細思極恐！廚房窗外驚見男子零距離偷窺　真相嚇窒網民：唔係人
日本服務業態度世界第一？台網民一句引共鳴：看到大陸人臉色更差
星二代再為IKEA事件致歉　網民震怒爸爸反撐：是個潛力無窮的巨星
健身只操上半身越練越傷身？忽略鍛鍊下肢肌肉　恐增血管硬化風險
《秋田犬八千》真人版？56歲狗主被車輾斃　忠犬半夜守屍不撤不散

延伸閱讀：

台中住北屯很幸福？眾人急勸「入夜後另個世界」 加碼曝世外桃源底加！

客家鄉親來報到！爸抱怨兒子半夜尿床 一句「到楊梅七百」網全歪樓

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

立刻Like！讚好《01熱話》：
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。