愛犬墮樓亡後妻子懷孕　小女兒出生台男憑4點深信「是牠回來了」

家有寵物的人最能理解，與視如子女的牠們生離死別，傷痛難以忘懷。有台灣男子在網上分享，育有一女的他本家有愛犬，惟一次意外狗狗從二樓摔下不治。數月後一直未能再次懷孕的台男妻子竟然懷了二胎，而且小女兒出生之後竟然與狗狗有最少4個共通點，令他深信小女兒就是早前變成天使的愛犬，而這次他更公開承諾，「對不起，那時候沒好好照顧你，現在我會用盡全力照顧妳和姊姊。」

台男發現，已經死去的狗狗皮蛋與現時約1歲的女兒有不少相似的地方，相信「是牠回來了」。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

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這名台男在fb群組「爆廢公社二館」分享這個神奇的經歷。他指和妻子在大女兒兩歲的時候一直希望懷上二胎，惟一直沒有消息，至大女兒4歲時家中的小狗皮蛋，不小心從二樓摔下樓不幸離世，令他們一家人傷心欲絕。

沒想到數個月後其妻子突然發現懷孕了，有一次他和妻子問大女兒媽媽肚中的是弟弟或妹妹，沒想到女兒想都沒想就說是「皮蛋」，令夫妻倆忍不住掉淚。

台男的小女兒現在已經一歲，他更深信她就是牠，其中一個原因是皮蛋和小女兒的鼻子，同樣有小小的胎記，而且小女兒和皮蛋一樣特別愛黏他，另外他指皮蛋很愛吃而小女兒一樣是個為食鬼，更重要的是皮蛋和女兒有一樣的睡姿，令他大感神奇。

「或許是巧合但我依然相信她就是皮蛋！」台男感性的說，「對不起！那時候沒好好照顧你現在我會用盡全力照顧妳和姊姊！」令網民狂呼很感動，「一定是牠捨不得你們才又來陪伴你們的」、「我相信緣份一直都在」、「牠換一個方式來陪你們更久」。

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