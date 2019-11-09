【聰明狗】用按鈕單詞造句與主人溝通　醒目汪星人：Come Outside

汪星人夠忠心之餘，牠們的智商亦絕對不能小看！最近美國加州一聰明汪星人Stella於Instagram成為爆紅追蹤對象，原來牠懂得憑着按鈕的方式與主人溝通，每個按鈕代表一個單詞，Stella會連續按下數個不同按鈕組成句子，表達牠想出去玩或是要吃東西的想法。大批網民驚嘆不已，連Stella的主人都說沒想到牠可以自行造句，非常神奇。

聰明的Stella已經學懂最少29個單詞，但最令人驚訝的是牠會懂得連續用不同按鈕，造出2-5個字不等的句子，連Christina亦表示出乎意料。（「hunger4words」IG圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

今年1歲半的Stella是隻混種犬，牠的言語障礙治療師主人Christina Hunger一直想研究汪星人的言語能力，於是憑自己的專業以訓練愛犬從小學習用按鈕表達自己的想法。

+ 2

經過長時間的反覆練習，聰明的Stella已經學懂最少29個單詞，但最令人驚訝的是牠會懂得連續用不同按鈕，造出2-5個字不等的句子，連Christina亦表示出乎意料。

她又指，如果Stella想出去玩波就會用「Ball」、「Ouside」、「Come」、「Play」等相關的字變成簡單句子，例如「Happy Ball Want Ouside」、「Ouside Play」等，讓Christina知道是時候帶牠出去玩。又或是要吃東西或喝水時，Stella就會用按鈕稱「Want Eat Come」、「Water」等。

Christina解釋有一次要出門上班，Stella即按下「Bye」及「No」兩隻字，表示牠不捨得與主人分離，令Christina當刻感動不已。而最難忘的是Stella有次露出悶悶不樂的樣子，又按下「Want Jake Come」，原來牠一直等着Chistina的未婚夫Jake回來。之後當見到他終於回家，Stella即按下「Happy」表達感受。

大批網民表示驚奇，沒想過汪星人像一般人類小朋友與主人溝通，他們稱見到Stella可以用單詞與Christina進行簡短的交談，大讚牠的智商及言語能力非常有潛能，是個不可思議的見證。

（Boredpanda、Instagram）