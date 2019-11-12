【真愛有價】情侶KFC肯德基求婚被嘲寒酸　反獲商家贊助蜜月婚禮

愈來愈多人追求盛大的求婚儀式，不過亦有人享受兩個簡簡單單求婚。一名南非男子日前竟在快餐店肯德基（KFC）向女友求婚，意想不到的是被路人拍下並上傳上網，有網民批評是「最讓人失望的求婚」，亦有人喜歡這簡樸溫馨的場面。影片吸引到不少商家留意，紛紛表示願意贊助婚禮，甚至為他們安排蜜月旅行，向這對「KFC情侶」送上祝福。

從畫面中可見，布特（Bhut’Hector）在快餐店中單膝跪下，為女友戴上戒指。(Viral.my-ORIGINAL fb圖片)

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日前有網民在facebook專頁「Viral.my-ORIGINAL」貼出男子布特（Bhut’Hector）在肯德基中向女友求婚的相片。從畫面可見，布特（Bhut’Hector）在快餐店中單膝跪下，為女友戴上戒指，桌上仍有KFC食物，女友見布特突然求婚當場感動落淚。

有人將這畫面上載到Twitter，不過發文嘲諷：「南非的男子也太讓人沮喪了，他們甚至在肯德基求婚，他們一定沒有類似的教學，誰會在肯德基求婚？」，帖文獲大批網友轉發，並引來熱烈討論，有人認同這個做法太寒酸，亦有人認為畫面浪漫，令這對情侶意外爆紅。

在KFC求婚一事同時引起許多企業的注意，南非KFC首先在Twitter發文，希望網民幫忙找出這對求婚的情侶，並感謝他們「向人們展現了何謂真愛」，還表示將要贊助他們的婚禮。

隨後有更多企業紛紛響應，包括南非廉價航空庫魯拉（Kalula）願意為他們提供開普敦五日蜜月旅行，包含免費的機票及住宿；塔巴生態酒店（Thaba Eco Hotel）將為他們舉辦婚禮並提供100人份的美食，供賓客們享用；可口可樂公司、麥當勞和知名婚禮策劃公司都表示希望為他們提供免費贊助或優惠。

（綜合）