小器男友平分所有消費　連11元台幣都要收　台女嬲爆想分手！

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平時台女與男友的所有消費都會平分，覺得問題不大。圖為示意圖片。（資料圖片）

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台女說自己與男友交往超過1年，對方「平常對於錢就算得很精」，即使是買飲品或安全套都一定會平分，由於覺得自己都會用到，所以也就算了。她又舉例男友最近買了一個風筒，對方沒有說什麼就把她的一半錢收下，「我就想說好吧，他沒在打工，我偶爾去他家也會用到」。

台女知道男友連11元台幣都要向她收的時候，立即大翻白眼。（資料圖片）

不過近日一件事卻令台女大翻白眼，當時男友的電單車壞掉，需要修理一段時間，所以他們就租車去吃午餐。不過當他們正在吃東西的時間，男友卻說「寶貝，等等記得給我11元」，當下台女還充滿疑惑，猶豫這是什麼意思，男友便說：「因為剛剛我們租車花了22元（約5.7元）。」

台女說她當時只有一個念頭，就是「fxxk，10元就算了，竟然還敢收那1元」。她後來更發現原來當日租車其實有特價，「讓我真的無敵想跟他分手的」。

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有網民直言「合則來，不合則去」，台女與男友分手即可。另外亦有人指出，如果男友太小器、斤斤計較，結婚之後台女會十分辛苦。

（Dcard）

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