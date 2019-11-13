B女狂跌奶嘴　台灣阿爸一招解決　畫面太神奇網民笑爆

不少新手爸媽會買奶嘴安撫嬰兒，惟孩子嘴巴一開奶嘴掉在地上或失蹤，都令家長感困擾。有台灣爸爸笑稱女兒愛奶嘴卻總弄不見，他其後想出一個解決方法，就是在奶嘴上綁了氫氣球，杜絕奶嘴丟了的問題，更笑言看到氫氣球隨女兒走動飄來飄去，心情也莫名的愉悅。

台灣爸爸笑稱女兒愛奶嘴卻總弄不見，他其後想出一個絕招應對。（fb群組【爆廢公社二館】圖片）

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這名台爸拍了女兒在家用奶嘴的片段，放到fb群組「爆廢公社二館」分享，笑爆一眾網民，片中女嬰嘴巴中的奶嘴，連着Hello Kitty氫氣球，女兒走到哪，Hello Kitty就到哪，有一種莫名的喜感。

台爸指原本一個月最少要買兩個奶嘴，現在就不用怕丟了，而且女兒吸起來也沒以前舒適，可慢慢減少她吸奶嘴的興趣。不少網民笑爆讚他的解決方法創新又聰明，又指其片段令人爆笑，有爸爸爆笑稱孩子小時候也想過用同類方法，但不敢嘗試，沒想到真的有人拿來用。

不過有好心網民提醒台爸，要小心繩子或會纏到孩子的頸造成危險，台爸回應稱已教導女兒明白有關危險，如被纏上她會自行解開，故不用擔心，但也同時提醒其他家長，如平日以怪獸家長式教育，即事事幫子女處理沒培養其獨立能力，那就別學他的方法以免危險。