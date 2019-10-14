囝囝亂入新聞直播求抱抱　NBC主播媽媽淡定應對勁專業

新聞主播一向給人認真、專業的印象，不過美國全國廣播公司（NBC）上周的新聞直播卻發生「蝦碌」一幕。當日擔任主播的女記者庫比（Courtney Kube）報道土耳其空襲敘利亞新聞時，其4歲兒子突然「亂入」鏡頭，更伸手想摸媽媽，不過庫比即時「執生」，淡定完成報道，獲同事及網民大讚。

美國全國廣播公司（NBC）女記者庫比日前報道土耳其空襲敘利亞新聞時，其4歲兒子突然「亂入」鏡頭。（MSNBC Twitter截圖）

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育有一對孖仔的NBC女記者庫比一向負責報道國家安全及國防部新聞，上周三她於直播節目中報道土耳其軍方空襲敘利亞的新聞時，4歲的幼子Ryan突然闖進畫面，走到她的身邊。

庫比發現兒子時曾有一刻表現驚訝，不過她臨危不亂，保持鎮定繼續報道。Ryan為了搏得媽媽注意，之後更伸出摸向庫比的胸口似乎想「討抱抱」，她只好忍着笑，輕輕推開兒子，向觀眾說：「不好意思，我小朋友在這裏……電視直播！」

庫比事後表示，當日丈夫有事不在家，故不得不帶同兩名兒子上班。（Twitter「ckubeNBC」圖片）

這時導演亦非常聰明，即時將畫面轉為一張土耳其及敘利亞地圖「執生」，讓庫比能專業完成報道。她事後於Twitter表示，由於土耳其進攻敘利亞屬突發新聞，加上當日丈夫有事不在家，故不得不帶同兩名兒子上班，又指幸好兒子沒有當場哭鬧，形容事發時「心臟差點被嚇停」。

庫比專業及淡定的表現亦獲得同事的稱讚，電視台事後將片段上載至Twitter，幽默地表示：「有時突發事件會在你報道突發新聞時發生。」又於帖文加上「職業媽媽」的標籤。

釜山國立大學副教授凱利家中接受BBC直播訪問都中過招！

另一負責國家安全新聞的記者馬西亞斯（Amanda Macias）亦分享相關短片，開玩笑寫道：「證明她是公司裏最勤奮的媽媽，無論任何情況亦始終如一地報道新聞。」帖文獲不少網民轉發。

事件令不少網民想起2017年，韓國釜山國立大學政治科學副教授凱利（Robert Kelly）在家中房間接受BBC直播專訪，當他與記者談及韓國局勢時，女兒突然開門闖入房間，天真地站在爸爸旁觀看，後來幼子亦「駕駛」着學行車亂入，畫面被網民瘋傳兼大讚可愛。

（綜合）