史上最烏龍告白　內地大懵男去錯宿舍搵女神　同名女生空歡喜一場

被人公開示愛本是喜事，但最終才知只是同名大烏龍，那比單身更慘。湖南近日發生史上最烏龍告白事件，有男生到心儀女生宿舍點了心形蠟燭當眾求愛，眾人幫忙呼喚女生的名字，沒料出來的卻非男生的女神，一問才發現根本搞錯宿舍，宿舍內剛好有同名住客，旁觀者笑稱太有緣份，叫事件中的男女主角索性在一起好了。

男生在地上燃點蠟燭，組成一個心形，狀甚浪漫。（梨視頻片段截圖）

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這件烏龍求愛事發生在湖南懷化學院西校區，周日有有男生在女生宿舍樓下放置了心形蠟燭手持一束花準備示愛，路過的學生遇到難得的熱鬧即時圍觀，男生在樓下高呼女神名字足足20分鐘，終於女主角現身，獲全場熱烈歡呼。

沒想到最尷尬一刻竟然出現，女生尷尬掩臉微笑，突然爆出一句「我不認識他」，男生也似乎發現不妥，轉身問同行兄弟意見。男女主角互看，驚覺大家根本不認識對方，一下子都不知應如何處理，旁邊看熱鬧的舍管姨姨也一臉「黑人問號」，沒辦法下兩人即時溝通，才發現原來示愛男去錯地方了，女神應住在東校區，而不幸的是在西校區宿舍，剛好有女生與女神同名，才出現了這個超尷尬情況。

獲知只是誤會，女生也忍不住掩臉笑着回去，有旁人搞笑稱兩人這麼有緣份，不如在一起算了。有知情者稱後來才知男生並不在那學校就讀，故搞不清楚地方，據悉他與其女神應是網上交往，沒料鼓起勇氣示愛落得如此搞笑下場，惟學生們都稱看到別人這樣告白仍覺得浪漫，祝願男子最終也能成功追到女神。