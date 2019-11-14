弒父奪車闖小學亂槍殺6歲童　邊哭邊喊「對不起」　少年料囚終身

美國南卡羅來納州（South Carolina）17歲男子奧斯本（Jesse Osborne）2016年9月槍殺父親杰弗里（Jeffrey Osborne）後，再闖入當地一間小學開槍行兇，導致6歲男童霍爾（Jacob Hall）傷重死亡。奧斯本在去年12月承認罪行，法官於周二（12日）開始量刑審判，預料他會被判終身監禁。

當年14歲的奧斯本在犯案前在Instagram上揚言要殺死超過150名兒童，「我認為很可能殺到50或60人。如果我『幸運』的話，可能會殺死150人」，並透露不會對他所就讀的中學下手，施襲目標瞄準位於其學校附近的一間小學，事關「那間中學內有太多警察」。

事發當日奧斯本的父親杰弗里正坐在椅子上看書，突然奧斯本朝其後腦開了3槍，當場身亡，奧斯本的目的是要取走其貨車，然後駛至湯維爾小學（Townville Elementary School）大開殺戒；在出發前，奧斯本吻別自己的寵物兔，然後駕車撞向學校操場圍欄，隨即下車行兇。

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大叫「我討厭我的生活」

當日，奧斯本冷血地向着操場上正在小息的學童開槍，霍爾不幸腿部中彈，傷勢嚴重，奧斯本馬上放下槍，並邊哭邊大喊「對不起！我很抱歉！」其後霍爾與另一名受輕傷的6歲男童由直升機送院，一名肩膀受傷的女教師則由救護車送院，而霍爾最終在3日後因失血過多身亡。

奧斯本的祖母表示，曾與奧斯本通電話，但當時無法理解他說話的意思，只知他在哭和很不開心。有報道引述槍擊現場一名女童稱，奧斯本在開槍前曾大叫「我討厭我的生活」，而奧斯本亦曾在落口供時顯得懊悔，「（那支槍）每次都被卡住，真的謝天謝地。請告訴我沒有人死亡，有人死了嗎？」當時警員沒有回答，如今霍爾離世，奧斯本恐至少須入獄30年了。