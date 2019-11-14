大學4年大變身　內地超純女生進化成美女　眼利網民：眼睛變大了

不少少女長成美女，都是在大學4年間發生的。微博有女生近日分享4年大學生活照，可見初入學超純傻傻的她，現在亭亭玉立隱然有美女之感，網民大讚她似乎學會了打扮更見搶眼，亦有眼利者稱其眼睛和初入學時有點不同，眼大了有神了，吸引力自然大增。

少女在微博上分享自己數年大學生活以來的變化，引起不少人討論。圖為少女較早期的大學生活照。（微博圖片）

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這名內地女生早前發帖，分享多張初入學讀大一時的照片，她笑言當時一切才剛剛開始，看到那時的自己「感覺自己像一個傻子」，照片中的笑容甜美，看到鏡頭有點靦腆，但也不介意搞怪拍照，清純味濃。

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樓主後來加碼，列出4年來自己的顏值對比圖，同樣在公園中手拿樹葉遮眼的她，長髮沒變，但隨時間過去，看來她的嬰兒肥減退了，而且明顯自信大方了很多，她在帖文也不禁慨嘆「時間過得真快啊」。

她的其他近照也可見，現在的她更懂得如何打扮了，有網民大讚不同時期的她也同樣美，亦有人認為她明明沒大變但進化成美女的最大原因，是她的眼睛變大了，比從前更有神了，加上其原先的甜美笑容，令人忍不住回頭看。

（微博）