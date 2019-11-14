韓國高考軼事惹熱議　帶AirPods被逐出試場　警察替考生送午飯盒

韓國今日（14日）舉行大學修學能力考試，雖等同香港文憑試，但會在一天內完成，因此被全國視為重大日子。除了家長為子女祈福、學生跪地「行大禮式」祝福師兄姐等場面，今年韓國教育部亦因時隔8年更換考試用筆，遭不少考生和家長批評；今日亦有考生因攜帶AirPods而被趕出考場，做法引來不少網民討論。

韓國高中生跪在校門外，為應考的師兄師姐打氣，送上祝福。（視覺中國）

韓國高考試場一向會為考生提供鉛芯筆，但教育部在考試5天前（9日）才宣布為防止作弊，將更換鉛芯筆款式的消息。由於很多考生為熟習手感，事前會購買大批同款筆作書寫練習，當局此舉隨即引發考生和家長不滿，甚至有人在政府青瓦台網請願，促當局公開筆的產品名稱，惟最後當局仍選擇保密。

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考試今天韓國網上也流傳不少軼事。一名應考生今早在討論區發文，稱自己因衫袋有AirPods而被趕出試場，帖文未有詳述過程，但上傳了一張在地鐵站拍下的照片，其中有事主的准考證和今年考試筆。帖文在不足一小時便有近200人留言，不少人為他感到惋惜，「三年的艱辛就這樣化為泡影」、「不能先沒收嗎？為什麼時趕他走這樣無情？」，亦有網民認為是事主的過失，「那不就是本人的疏忽」、「不能帶甚麼進試場都聽過幾十遍了，還不知道嗎？」。

此外，韓國高考日的早上往往會出動民警接送趕時間的應考生。濟州島一名考生在開考前30分鐘，疑因太緊張而身體不適，報案要求載她到試場，但試場保健室人員鑑於考生出現低血糖休克徵狀，故轉送她到醫院；其後當地教育部門更將試卷密封，由警察和監督人員送到醫院，讓相關考生在醫院內應考。

韓國高考日的早上，通常會有警車接載快將遲到的考生到試場。（美聯社）

至於在京畿道議政府市，也有暖心警察為大意考生送飯的故事。據報今早有考生因身體發冷未能趕赴試場，警察接報隨即以警車送他到學校，其後又因考生一句：「忘記了把午餐盒遺留在家裏」，立即折返考生家中拿飯盒，幸好趕及在開考前送到。網民紛紛讚賞警員的舉動，「不論事情大小都這麼用心」、「這樣幫忙小朋友，真是好警察」。

（綜合）