台男貼愛犬90度奇妙睡姿　個鼻幾乎貼地　網友：噚晚飲大咗？

可愛又逗趣的毛孩經常融化人心，台灣就有一名男網友在臉書「爆廢公社」曬出多張家中狗狗的睡姿照，只見牠睡在椅子上，但鼻子卻快碰到地板，讓原PO忍不住驚呼：「到底為什麼可以睡成這樣？這角度感覺很不合『狗體工學』，有誰家的寵物也這種奇怪睡姿？」笑翻大批網友。

台灣毛孩高難度睡姿笑翻網民（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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網友：喝很多哦？

不少網友笑說，狗狗睡成這樣，是不是昨晚喝太多？「醉掉了」、「昨晚應該喝太醉了」、「牠可能昨晚喝太多了」、「牠是不是偷喝你的酒」、「小黃：昨天喝太多頭好暈」、「牠是不是昨晚去跑酒攤，喝累了」、「可能昨晚應酬多喝了幾杯吧」。

養的是貓吧

還有網友表示，身體這麼軟，牠其實是貓吧？「投錯胎的貓」、「這隻狗有貓的靈魂！」、「難道是貓轉世的」、「上一世可能是貓」、「主人是不是當貓養……」、「應該有混到一點貓」、「根本是披著狗狗外皮的貓咪」。

還活著嗎？

也有人開玩笑表示，確定毛孩還有呼吸嗎？「牠還好嗎？」、「確定還有呼吸嗎」、「這還活的嗎？」、「確定牠還活著嗎？」、「突然看到會嚇死，以為牠怎麼了……」。原PO也留言回覆：「真的是活的啦！」

網友分享寵物奇妙睡姿（點圖放大瀏覽）↓↓↓

真的有夠可愛！不過小黃你已經呈現90度角的狀態啦，想要接地氣也不是這樣！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】